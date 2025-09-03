Cruza Carabanchel presenta su tercera edición

El festival, que reúne muestras musicales, artes plásticas, escénicas, cine, artesanía y otras disciplinas, tendrá lugar del 27 de septiembre al 5 de octubre en distintos espacios de Carabanchel. En esta edición, que marca la madurez de la cita, tendrán lugar más de 100 actividades de todo tipo, que nacen para fortalecer los vínculos con su entorno.

Bajo el lema “SOMOS”, el festival reivindica su identidad y autenticidad, celebrando su resiliencia y los mestizajes que se crean de manera natural en las calles de este barrio madrileño.

El Recinto Ferial de San Isidro acogerá dos jornadas gratuitas que marcarán el inicio del festival. El sábado 27, Ketekalles, Tremenda Jauría, Poetas Puestos y Adormidera traerán sonidos que mezclan feminismo, rap combativo y fusión andaluza. El domingo 28, el turno será para propuestas más íntimas e inclusivas con Altillo, Lucía Alegría y el proyecto AMÁS Escena junto a María Ruiz, donde la diversidad funcional se convierte en vehículo de expresión artística. Además, salas como Gruta 77, Tarambana, la galería VETA y el estudio Photoalquimia albergarán conciertos que reflejan la riqueza musical local.

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