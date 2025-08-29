Rodolfo Poveda se jubila. Hace 42 años estrenó su programa Trópico Utópico, un espacio dedicado a los ritmos del Caribe, África y Brasil que se convirtió pronto en mítico por su singularidad.

Rodolfo Poveda ha sido una figura emblemática de la radio musical en España. Una voz clave en la difusión de las músicas del mundo, con especial énfasis en los ritmos caribeños, brasileños y africanos. Nació en Petrer, Alicante, y desde joven mostró interés por el teatro y la música. En 1975, se trasladó a Brasil, donde vivió algunos años. Allí se empapó de su cultura.

Creó el programa Trópico Utópico en 1983 en Radio 3. Este espacio se convirtió en una referencia para los amantes de la música alternativa de raíz. También se ha caracterizado por su discreción mediática, nada de fotos y escasas imágenes públicas. Ha participado como DJ en clubes y en festivales como Pirineos Sur y La Mar de Músicas.

A todos los que hemos tenido la suerte de compartir con él los micrófonos de Radio 3, durante varias generaciones, nos ha inspirado con su conocimiento, su personalidad y su pasión por la música. Gracias, Rodolfo.