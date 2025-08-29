Nueva temporada en Radio 3
- El lunes 1 de septiembre estrenamos nuevos formatos y programas
- Joaquín Reyes, Diego Galaz, Oumoukala o Teo Lucadamo se incorporan a Radio 3
El mundo se acelera. La música y la cultura se convierten en refugio. En Radio 3 hemos preparado nuevos contenidos para esta nueva temporada. Para tomar el pulso a la creatividad cambiante y siempre deslumbrante. Con nuevos formatos y programas. Porque eres lo que escuchas.
Entre las novedades de esta temporada, te invitamos a comenzar el día con nanana, tres horas de canciones bonitas y descubrimientos musicales. De 6 a 9.00h de la mañana con Leyre Guerrero.
A las 13.00h, ALTAGAMA, una hora de novedades y música sin límites con Paula Quintana.
A las 15.00h estrenamos un nuevo formato diario de Territorio 9, con Javier Alonso, en torno a los cómics, los fanzines, la ilustración, los tatuajes, la animación o el arte urbano.
A las 21.00h, El resto es ruido, con Jose Manuel Sebastián, la actualidad discográfica y los principales actores del mundo de la música.
A medianoche, Frank T presenta... Música, entrevistas y cultura. Con la participación especial de la dj y comunicadora Oumoukala y los sonidos Afro.
Los viernes a las 22.00h, Ángel Carmona con Desafinado, dedicado a la música brasileña y tropical.
Fin de semana
Estrenamos Raíz Mutante, con Diego Galaz y las músicas del mundo; uniendo tradiciones vivas con lo más contemporáneo.
Memoria Selectiva, con Gustavo Iglesias, conecta canciones, discos, géneros y escenas.
También te proponemos Periplos Irradiantes, con Carlos Ripollés y lo mejor del folk.
Teo Lucadamo llega a Radio 3 con Hay días que sí, y hay días que no, creando un espacio dinámico y asombroso cada sábado.
Joakinovsky y Perrukov son Joaquín Reyes y Andrés Perruca; cada semana mantendrán una animada tertulia musical con un invitado sorpresa.
Y cambian de hora de emisión Efecto Doppler, Cuando los elefantes sueñan con la música, Como lo oyes, El Sótano, Jazz es finde, Lugares ocultos, Patillismo Ilustrado, Black Vibes y La Libélula. Con todos nuestros programas disponibles a la carta además de los contenidos audiovisuales de Radio 3 Extra.
Una radio única y diferente a todas las demás. Radio 3 suena a ti.