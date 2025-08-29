Nueva temporada en Radio 3

El mundo se acelera. La música y la cultura se convierten en refugio. En Radio 3 hemos preparado nuevos contenidos para esta nueva temporada. Para tomar el pulso a la creatividad cambiante y siempre deslumbrante. Con nuevos formatos y programas. Porque eres lo que escuchas.

Entre las novedades de esta temporada, te invitamos a comenzar el día con nanana, tres horas de canciones bonitas y descubrimientos musicales. De 6 a 9.00h de la mañana con Leyre Guerrero.

A las 13.00h, ALTAGAMA, una hora de novedades y música sin límites con Paula Quintana.

A las 15.00h estrenamos un nuevo formato diario de Territorio 9, con Javier Alonso, en torno a los cómics, los fanzines, la ilustración, los tatuajes, la animación o el arte urbano.

A las 21.00h, El resto es ruido, con Jose Manuel Sebastián, la actualidad discográfica y los principales actores del mundo de la música.

A medianoche, Frank T presenta... Música, entrevistas y cultura. Con la participación especial de la dj y comunicadora Oumoukala y los sonidos Afro.

Los viernes a las 22.00h, Ángel Carmona con Desafinado, dedicado a la música brasileña y tropical.