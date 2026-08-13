'Remember', un thriller de Corea del Sur sobre memoria y venganza: Está basado en esta película de Christopher Plummer

Si eres fan del cine surcoreano, esta es tu película. RTVE Play te trae Remember, una cinta que aúna acción y drama para dar como resultado un thriller de venganza en el que la memoria juega un papel fundamental. Dirigida por Lee Il-hyung y protagonizada por Lee Sung-min en el papel de un anciano con alzhéimer en busca del responsable de la muerte de su familia, toma como punto de partida una película canadiense de Christopher Plummer que llegó hasta el Festival de Venecia.

Remember, de Canadá a Corea del Sur, pasando por Venecia

Estrenada en 2015, la Remember original fue una de las últimas películas de Christopher Plummer antes de su muerte. A las órdenes de Atom Egoyan, el oscarizado actor interpretaba en la película original a Zev, un hombre judío de 90 años que sobrevivió al Holocausto. A pesar de tener alzhéimer, se fugaba de la residencia de ancianos en la que vivía para emprender su venganza contra el criminal nazi responsable de la muerte de su familia con la intención de asesinarlo.

Martin Landau y Christopher Plummer en 'Remember'

Con elementos que recordaban a El abuelo que saltó de la ventana y se largó, Un lugar donde quedarse e incluso Memento, Atom Egoyan abordaba el concepto de la memoria en una película de impactante final. La cinta, presentada en el Festival de Venecia en 2015, contaba con Dean Norris y Martin Landau y suponía el segundo trabajo de Egoyan junto a Christopher Plummer, quien ya participó en Ararat en 2002.

Similar punto de partida tiene el remake surcoreano, que llegó a las salas en 2022. El protagonista es, en este caso, un anciano con alzhéimer y un tumor cerebral terminal que, como ya ocurría en la cinta de Atom Egoyan, desea vengarse de los responsables del asesinato de su familia décadas atrás. Una de las grandes diferencias de esta adaptación, además de que no hay un único responsable del que quiera vengarse, es que le acompaña en su misión otra persona.

Nam Joo-hyuk en 'Remember' (2022)

Nam Joo-hyuk, popular actor de k-dramas, interpreta aquí a un joven que trabaja en el mismo restaurante que el protagonista y que se ve involucrado en esta venganza. Tras de sí, una estela de crímenes que pone en jaque a la policía… y al resto de culpables.