El Festival Vive Latino regresa a Zaragoza el 5 y 6 de septiembre

Zaragoza se convertirá un año más en el epicentro de la música iberoamericana. El Festival Vive Latino volverá a la capital aragonesa los días 5 y 6 de septiembre de 2025.

El festival, cuya versión original celebra este año su 25 aniversario en Ciudad de México, se mantendrá fiel a su espíritu original y ofrecerá una mezcla de géneros y artistas consagrados y emergentes de ambos lados del Atlántico. Entre los artistas confirmados destacan los nacionales Love of Lesbian, Fangoria, Kase.O, Coque Malla, Iván Ferreiro, Shinova, los mexicanos Molotov, Los Ángeles Azules, Maldita Vecindad y los uruguayos Cuarteto de Nos. La escena musical local también está representada con bandas como Modelo, Total Noventa, Señoras y Bedeles y Las Novias.