Radio 3 te trae lo mejor del Enclave de Agua

El Enclave de Agua es mucho más que un festival. Música, arte, ecología y naturaleza son los ingredientes que nos ofrecen las márgenes del río Duero, en Soria, para disfrutar de una experiencia, prácticamente, única. Radio 3, un año más, está presente en esta cita donde conviven artistas emergentes con nombres consolidados de la escena afroamericana nacional e internacional que hacen vibrar a un público que conecta y se integra perfectamente en un entorno idílico.

El cartel de este año ha estado sazonado por texturas tan diferentes como complementarias. Así, encontramos propuestas que van desde el rockabilly de la gaditana La Perra Blanco (en la imagen) hasta el rythm and blues de los barceloneses Koko-Jean & The Tonics pasando por las atmósferas intensas de Aurora And The Betrayers, el baile que garantiza O'Funkillo o el blues contemporáneo de Fantastic Negrito que nos deja sin palabras.

Este viernes, 15 de agosto, te ofrecemos el resumen de la 18ª edición del Enclave de Agua donde vas a poder disfrutar de las actuaciones de las bandas anteriormente citadas, junto a los conciertos de Juan Rozoff, Martha High & Julián Maeso Organ Sextet, Vanessa Collier e Ida Nielsen & The Funkboys. A partir de las 23:00 (hora peninsular) acude a la llamada del ritmo con los comentarios de Nacho Álvaro.