Radio 3 te descubre lo más destacado de La Mar de Músicas

El próximo domingo 17 de agosto, de 22:00 a 00:00, Radio 3 te invita a revivir algunos de los momentos más destacados de La Mar de Músicas 2025, el emblemático festival cartagenero que este año celebra su 30º aniversario y que ha tenido como país invitado a Corea del Sur.

En este especial podrás disfrutar de una cuidada selección de actuaciones que hicieron vibrar a la ciudad portuaria: María Terremoto,Çantamarta, La Tania, Ángeles Toledano, Queralt Lahoz, Valeria Castro, Sunwoojunga y muchos más artistas que han dejado huella en esta edición.

Un recorrido sonoro por tres décadas de historia, mezclando tradición y vanguardia, para celebrar la diversidad musical que define a este festival único. El domingo 17 de agosto a partir de las 22:00 h con los comentarios de David García.