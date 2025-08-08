Lo mejor del festival Etnosur 2025 en Radio 3

Radio 3 te trae un especial con los mejores momentos de la nueva edición del festival Etnosur.

Vuelve a disfrutar de los conciertos de Kiko Veneno, Novalima, Carmen Xía, El Nido, Throes + The Shine, Muyayo Riff y Jupiter & Okwees.

Miles de personas pudieron disfrutar de estas actuaciones en vivo que tuvieron lugar entre el 17 y el 20 de julio en Alcalá la Real, Jaén. Una propuesta sonora que da la vuelta al mundo y que podrás volver a vivir aquí, en Radio 3, este martes 12 de agosto a las 21.00h.