Los mejores momentos del Primavera Sound Barcelona 2025 en Radio 3

Da igual cuánto tiempo pase, la resaca emocional después de un festival es difícil de digerir. Puedes repasar fotos y vídeos en el móvil para intentar superarlo, o puedes optar por el método Radio 3: revivirlo todo con los mejores momentos en directo. Si aceptas, este viernes te espera un programa especial con los mejores momentos de la edición 2025 de Primavera Sound Barcelona.

La 23ª edición de Primavera Sound ha vuelto a convertir Barcelona en el epicentro sonoro del mundo. Este 2025, ha habido espacio para la emoción pop más luminosa de Sabrina Carpenter, el country confesional y afilado de CMAT o la calidez sureña que Waxahatchee sabe convertir en himnos íntimos. También hemos caminado por los márgenes con la guitarra distorsionada de MJ Lenderman, viajado al futuro analógico con Stereolab, sentido el vértigo lírico de Destroyer, o experimentado el directo apabullante de IDLES. Y además High Vis, Been Stellar, Fcukers o Momma, entre otros, sonarán en este especial de Radio 3.

Muchos conciertos, muchas emociones, muchos momentos que ya son parte de la historia del festival. Los reunimos en un especial de Radio 3 que podrás escuchar este viernes 8 de agosto a las 21 h, con los comentarios de Leyre Guerrero. Porque hay cosas que merecen volver a sonar.