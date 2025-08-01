Villanos del jazz se abre al clubbing

Cartel de programa de radio nocturno con diseño urbano y tipografía colorida. Incluye letrero "NIGHT CLUB" y el nombre del programa con detalles en azul, rojo, amarillo y verde.
RADIO 3

Villanos del Jazz presenta una nueva línea de programación orientada al clubbing que convivirá con su ya consolidada propuesta de conciertos. Esta serie de sesiones nocturnas, que tendrán lugar en la Sala Villanos, refuerza el compromiso del proyecto con la calidad, la diversidad artística y la excelencia.

Chaos In The CBD, Daniel Avery, Dj Spinna, Dj Koco, Soichi Terada, Jamz Supernova, Mitú, Mind Enterprises, VHOOR, Coco María, Sound Metaphors DJS y Antal encabezarán esta nueva línea de sesiones en la Sala Villanos.

Cartel de evento musical con varios DJs y artistas en directo. Fondo oscuro con texto blanco y colores vibrantes. Patrocinado por varias marcas.