Huercasa Country Festival en Radio 3

El 18 y el 19 de julio se celebró en Riaza (Segovia) una nueva edición del Huercasa Country Festival, un encuentro que se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de la música vaquera de toda España. Desde hace ya unos cuanto años, el Huercasa se distingue no solo por ofrecer country de calidad, tanto emergente como consolidado, sino por apostar por otros géneros aledaños como la americana, el folk, el rock o incluso el blues y el soul. Este 2025 no ha sido una excepción con la inclusión en el cartel de The War and Treaty, un dúo caracterizado por dejar entrar todo tipo de influencias en su discurso estético.

Además, el Huercasa '25 ha tenido psicodelia desde California con Color Green, una mezcla de country outlaw y hard rock de la mano de Rob Leines, esa gran aparición de la Americana en estos últimos años que es Myron Elkins, el carácter lúdico y festivo de Jason Scott & The Heat, la actuación del murciano Al Dual, el monarca mundial del rockabilly, la versión country de Germán Salto y los dos grandes monstruos de eso que se llamó alternative country en los 90, los indiscutibles The Jayhawks y Son Volt.

El próximo martes 5 de agosto Radio 3 emitirá un resumen de lo más destacado del Huercasa 2025. Constará de dos horas, de 21.00 a 23.00, y será presentado por José Manuel Sebastián.