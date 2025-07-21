Vuelve el festival Imagina Funk

Vuelve el Imagina Funk, el festival de música funk que se celebrará en Pozo Alcón [Jaén] los próximos 1 y 2 de agosto con un cartel de lujo y en pleno corazón del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas.

El viernes 1, a las 22:30 abre fuego The Groove Family, banda hispano-dominicana con mucho groove y alma funk. A medianoche, la poderosa voz de Bette Smith (Brooklyn) arrasará con su mezcla de soul, gospel y rock. A las 02:30, Enlace Funk Experiment homenajea a Studio 54, y a las 04:00, el gran DJ Mr Pendejo pondrá a todos a bailar con sus ritmos negros.

El sábado 2, a las 22:30, el burundés JP Bimeni & The Black Belts trae su soul “pantanoso” desde el Reino Unido. A las 00:30, el teclista de The New Mastersounds, Joe Tatton, presenta disco con el guitarrista Lucas de Mulder. A las 02:30, celebramos los 25 años de O’Funkillo, leyendas del “funky andaluz embrutessío”. Y para cerrar, a las 04:15, sesión de altos vuelos con DJ Marcos Boricua.