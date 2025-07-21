Más Módulo Xtra

Radio 3 Extra continúa produciendo más entregas de Módulo Xtra, una nueva colección de cápsulas sonoras repletas de música, diseñadas para acompañarte cada día con los mejores exponentes de una época, un estilo o una actitud musical.

Con la prescripción de los mejores especialistas en música del país: los de Radio 3.

Con la música como única protagonista.

Contra la dictadura de los algoritmos.

Sin máquinas, con criterio humano.

Buscando siempre la excelencia.

En la primera colección, te ofrecimos cápsulas dedicadas a Lo mejor de los 80, Lo mejor de los 90, Lo mejor de los 2000, Lo mejor de los 2010, Lo mejor del ska, Lo mejor de los pioneros del pop español, Lo mejor del rock’n’roll, Lo mejor del punk español y La mejor música para relajarte.

En la segunda serie, pudiste disfrutar de Lo mejor del grunge, Lo mejor del indie español, Lo mejor para bailar, Lo mejor del indie internacional, Lo mejor para hacer ejercicio, Lo mejor del emo, Lo mejor de la música para el calor, Lo mejor para cocinar y Lo mejor de la bossa nova.

Todos están disponibles en nuestra web y en la app exclusiva.

En esta tercera colección, te traemos Lo mejor del rap internacional y nacional, Lo mejor de las bandas sonoras, Lo mejor del skater, Lo mejor de la nueva música latina, Lo mejor de la verbena, Lo mejor de la americana, Lo mejor de los musicales, Lo mejor del musical y hasta Lo mejor para el desamor.

Con selecciones elaboradas por: Esther Ferrero, Constan Sotoca, Santiago Alcanda, David García, Noe Ferrero, Alfredo Moral y Sara Pardo.

Explora Módulo Xtra: una gran colección con el ritmo y las melodías de nuestras vidas.

Escúchalos y compártelos. Con la marca única de Radio 3 Extra.