Low 2025, la mejor fiesta del verano, solo en Radio 3

  • 25, 26 y 27 de julio a partir de las 22.00h de la noche y hasta las 2 de la mañana
Logo del Low Festival: palabra "Low" en azul con efecto 3D, sobre la que se superpone una silueta de sirena; debajo, "FESTIVAL - BENIDORM" en 3D.

Low Festival celebra su 15ª edición en 2025

RADIO 3

Este año el Low Festival celebra su decimoquinto aniversario con una edición en la que el acento está puesto en bandas españolas como Carolina Durante, Lori Meyers o Viva Suecia, auténticos clásicos del verano, a los que se suman valores en alza como Ralphie Choo o clásicos como los incombustibles Fangoria.

Como siempre, Radio 3 acude a la cita con el festival celebrado en Benidorm con una cobertura completa e intensa. Podrás escuchar lo mejor del Low Festival en directo los días 25, 26 y 27 de julio a partir de las 22.00h de la noche y hasta las 2 de la mañana.

Radio 3 sigue fiel a su cita de llevarte los mejores y más destacados directos del verano festivalero español, el más deslumbrante y variado del planeta. ¿Te apuntas al Low?

Cartel Low Festival 2025 (Benidorm, 25-27 julio): varias bandas por día, distribuidas en escenarios DanceFloor/Club y Pop.

Cartel por días de Low Festival 2025