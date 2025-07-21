Low 2025, la mejor fiesta del verano, solo en Radio 3

Este año el Low Festival celebra su decimoquinto aniversario con una edición en la que el acento está puesto en bandas españolas como Carolina Durante, Lori Meyers o Viva Suecia, auténticos clásicos del verano, a los que se suman valores en alza como Ralphie Choo o clásicos como los incombustibles Fangoria.

Como siempre, Radio 3 acude a la cita con el festival celebrado en Benidorm con una cobertura completa e intensa. Podrás escuchar lo mejor del Low Festival en directo los días 25, 26 y 27 de julio a partir de las 22.00h de la noche y hasta las 2 de la mañana.

Radio 3 sigue fiel a su cita de llevarte los mejores y más destacados directos del verano festivalero español, el más deslumbrante y variado del planeta. ¿Te apuntas al Low?