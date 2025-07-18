Time Warp Spain anuncia su programación por días

Time Warp confirma la propuesta artística para los días 10 y 11 de octubre en Madrid en os pabellones independientes en el Recinto Ferial de IFEMA MADRID. La segunda edición de Time Warp presenta ya los nombres para cada jornada.

El viernes 10 de octubre destacan actuaciones exclusivas como los sets back to back de Jamie Jones B2B Joseph Capriati o Blond:ish B2B Franky Rizardo. Una jornada con un completo cartel femenino en Time Warp con nombres como Deborah de Luca, Chelina Manuhutu, Ki/Ki, o Luxi Villar. El hard dance de la mano de Funk Tribu, o nombres internacionales de primer nivel como Patrick Mason o Seth Troxler, que ponen el broche de oro a esta primera jornada de Time Warp Spain 2025 en el Recinto Ferial de IFEMA Madrid.

El sábado 11 de octubre Time Warp Spain presentará actuaciones de headliners que sobresalen en el line up de la noche como la belga Charlotte de Witte, el formato B2B de Klangkuenstler B2B future.666 o el directo exclusivo de Richie Hawtin: DEX EFX X0X. El techno más frenético estará representado con nombres como Clara Cuvé, Enrico Sangiuliano, Ogazón, 999999999 o el formato B2B, de Daria Kolosova y Héctor Oaks que también pasarán por el Recinto Ferial de IFEMA MADRID en la jornada del sábado. La escena nacional presentará nombres como Karretero o Zarco, que completan el line up de la noche de clausura de Time Warp Spain.