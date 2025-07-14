Radio 3 con la nueva escena canaria

Radio 3 viaja a Lanzarote para estar donde la música sucede. Nos sumamos a la presentación de Arrecife en Vivo, el festival que desde 2013 transforma la capital lanzaroteña en una fiesta itinerante. No te pierdas un programa especial en directo desde La Recova de Arrecife el viernes 18 de julio a las 19h. (20h, hora peninsular), con entrada libre hasta completar aforo. Sobre el escenario, tres nombres que representan lo más fresco de la escena insular: JELA, Los Callaos y Ant Cosmos, en un evento que también podrás seguir en directo en Radio 3 y en videostreaming a través de radio3.es.

Arrecife en Vivo convierte cada otoño el centro histórico de la capital lanzaroteña en un recorrido musical junto al mar. Nacido con la intención de dinamizar la economía local a través del directo, el festival guía al público de escenario en escenario —desde un islote hasta un muelle de cruceros— en un recorrido que es más experiencia que simple concierto.

Arrecife en Vivo 2025 se celebrará los días 19 y 26 de septiembre, y 3 y 10 de octubre de 2025. En el cartel figuran nombres de vértigo como Mando Diao, Zahara, Carlos Ares, León Benavente, Iseo & Dodosound, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba o los legendarios Fun Lovin' Criminals.

Una vez más, Radio 3 confirma su compromiso con la música emergente y el talento local, apostando por los sonidos que vienen desde las islas para quedarse.