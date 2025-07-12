Día Mundial del Rock: así ha sido el especial de Radio 3 de este 13 de julio con míticas bandas

¡Larga vida al rock and roll! Radio 3 ha celebrado, como cada año, el Día Mundial del Rock. El domingo 13 de julio, ha sonado el despertador con Alcalá Norte a las seis de la mañana, hasta las 5:30 del lunes 14, con el cierre de Muse, se ha preparado una programación especial, con conciertos de Fito y Fitipaldis, Rosendo, Barricada, Burning y Los Suaves, entre otros.

Los conciertos de Radio 3 en La 2 Los conciertos de Radio 3 - Muse (2001) rtve play

Llegó el Día Mundial del Rock y, como no podía ser de otra manera, la radio musical española por excelencia, Radio 3, ha celebrado una fiesta homenaje. Los mejores conciertos de Loquillo, Los Planetas, Carolina Durante, Placebo, The Waterboys, Ariel Rot, Reincidentes o Boikot... todo se ha podido ver en RTVE Play en el canal temático RTVE Conciertos Radio 3 y escuchar en RNE Audio.

Los conciertos de Radio 3 en La 2 Los conciertos de Radio 3 - Los Planetas (1998) rtve play

Otros conciertos míticos que se han podido disfrutar han sido Fito y Fitipaldis, Komodor, Manic Street Preachers, La M.O.D.A., The Libertines o Jimmy Eat World, entre muchos otros.

Los conciertos de Radio 3 en La 2 Los conciertos de Radio 3 - Manic Street Preachers (1998) rtve play