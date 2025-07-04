Quién es Emilio Doménech 'Nanísimo', el periodista que presenta ‘Literal’, el nuevo programa de Playz
- 'Literal' es el nuevo programa de Playz con datos, contexto y mirada generacional
- Estreno el 8 de julio, y cada martes, nuevo capítulo en RTVE Play y el Youtube de Playz
Lo has visto explicando política de EE. UU. en TikTok, desvelando encuestas a las tantas en Twitch o con hilos que se hacían virales cuando aún usábamos Twitter. Emilio Doménech, más conocido como Nanísimo, ha sido durante años una de las voces más seguidas por quienes buscan entender el mundo sin filtros. Ahora da el salto a Playz como presentador de Literal, el nuevo programa de análisis que se estrena el 8 de julio en RTVE Play.
Nanísimo se ha convertido en un referente para miles de jóvenes gracias a su cobertura de la actualidad desde Estados Unidos, especialmente durante campañas electorales, debates políticos y momentos clave como la era Trump, la pandemia o el asalto al Capitolio. Su estilo, cercano, riguroso y sin artificios, ha conquistado a una comunidad fiel en plataformas como Twitch, YouTube, TikTok y X.
Del periodismo casero a las grandes audiencias
Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y con un máster en Periodismo en la Boston University, Doménech lleva años contando la historia desde dentro: cubrió la era Trump, la pandemia, el Black Lives Matter y el asalto al Capitolio desde Nueva York, armado con una webcam, un fondo de ladrillo y muchas ganas de explicar el mundo.
Él mismo lo llamaba “periodismo casero en streaming” y se convirtió en uno de los divulgadores más influyentes. Su primer vídeo en YouTube empezaba con un espontáneo “¡Hostia, si es YouTube!”, y desde entonces no ha dejado de hablar claro.
El punto de inflexión llegó una madrugada. Emilio estaba trabajando cuando el algoritmo de YouTube le lanzó una joya del caos cultural de internet: “Velaske, yo soi guapa”, un remix en clave trap publicado por PlayGround y creado por Christian Flores, que convertía Las Meninas de Velázquez en una performance feminista, absurda y profundamente política. Emilio no lo dudó. Reaccionó en caliente: grabó un vídeo certero y con mucho humor mientras el resto dormía, lo editó en tiempo récord y lo subió esa misma noche. Se volvió viral. Y con él, también Nanísimo. Ese vídeo marcó un antes y un después: le trajo una oleada de seguidores y llamó la atención del jefe de vídeo de El País, que lo fichó poco después.
También ha colaborado con medios como La Sexta, Newtral, Condé Nast o NBC Telemundo, siempre con un pie en la política y otro en la cultura pop. En 2023 presentó Gabinete de crisis en prime time y en 2024 fundó WATIF, un medio independiente que mezcla vídeos, newsletters y eventos en vivo para hablarle de tú a tú a la generación digital.
Nacido en Alcoy, Emilio reivindica sus raíces con orgullo y confiesa estar “obsesionado” con su ciudad. “Es una ciudad que se quiere mucho a sí misma”, dice. “Tiene su punto clasista, parece un pueblo, pero es espectacular. La amo con todas sus contradicciones”. Doménech reconoce que parte de su impulso por contar historias nace precisamente de esa mezcla: identidad, contraste y mirada crítica.
Albanta San Román y Alba Leiva se unen a Nanísimo para dar voz a una generación
En Literal, Emilio no está solo: Albanta San Román y Alba Leiva lo acompañan en un programa que cada semana pone sobre la mesa los temazos que afectan a su generación: vivienda, salud mental, precariedad, turismo o guerras que parecen lejanas, pero no lo son tanto. “Las redes sociales están llenas de sentencias categóricas; todo es blanco o negro. Con Literal queremos arriesgar y hablar de los grises, invitar a nuestro público a reflexionar”, explica Doménech.
Más allá del contenido, la complicidad entre los tres protagonistas impulsa el programa. Albanta y Emilio ya se conocían: se hicieron amigos en un festival de música y, desde entonces, no han dejado de coincidir. De Albanta destaca su “ocurrente entusiasmo y brillantez, además de esa combinación única que logra entre cultura pop y reflexiones profundas”. En cuanto a Alba, resalta su “prudencia consciente, su gran empatía y la manera cuidadosa con la que piensa cada palabra antes de hablar, mostrando una sensibilidad palpable en cada intervención”.
Para Emilio, el proyecto tiene un valor añadido: hacerlo desde una televisión pública. “Lo que siempre he creído es que en España hacía falta un videopodcast que compitiera con el entretenimiento rápido y los discursos extremos. Que tratase la actualidad desde un lugar que no fuera ni espectáculo ni trinchera ideológica. Hacer esto desde RTVE, apostando por el periodismo, en un contexto tan polarizado, es una rareza. Pero también una necesidad”.
¿Quién es Nanísimo? Un periodista que ha logrado que una generación entienda el presente sin que le explote la cabeza. Y ahora, además, lo hace desde Playz.