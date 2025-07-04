Quién es Emilio Doménech 'Nanísimo', el periodista que presenta ‘Literal’, el nuevo programa de Playz

Lo has visto explicando política de EE. UU. en TikTok, desvelando encuestas a las tantas en Twitch o con hilos que se hacían virales cuando aún usábamos Twitter. Emilio Doménech, más conocido como Nanísimo, ha sido durante años una de las voces más seguidas por quienes buscan entender el mundo sin filtros. Ahora da el salto a Playz como presentador de Literal, el nuevo programa de análisis que se estrena el 8 de julio en RTVE Play.

Nanísimo se ha convertido en un referente para miles de jóvenes gracias a su cobertura de la actualidad desde Estados Unidos, especialmente durante campañas electorales, debates políticos y momentos clave como la era Trump, la pandemia o el asalto al Capitolio. Su estilo, cercano, riguroso y sin artificios, ha conquistado a una comunidad fiel en plataformas como Twitch, YouTube, TikTok y X.

Del periodismo casero a las grandes audiencias Graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y con un máster en Periodismo en la Boston University, Doménech lleva años contando la historia desde dentro: cubrió la era Trump, la pandemia, el Black Lives Matter y el asalto al Capitolio desde Nueva York, armado con una webcam, un fondo de ladrillo y muchas ganas de explicar el mundo. Él mismo lo llamaba “periodismo casero en streaming” y se convirtió en uno de los divulgadores más influyentes. Su primer vídeo en YouTube empezaba con un espontáneo “¡Hostia, si es YouTube!”, y desde entonces no ha dejado de hablar claro. El punto de inflexión llegó una madrugada. Emilio estaba trabajando cuando el algoritmo de YouTube le lanzó una joya del caos cultural de internet: “Velaske, yo soi guapa”, un remix en clave trap publicado por PlayGround y creado por Christian Flores, que convertía Las Meninas de Velázquez en una performance feminista, absurda y profundamente política. Emilio no lo dudó. Reaccionó en caliente: grabó un vídeo certero y con mucho humor mientras el resto dormía, lo editó en tiempo récord y lo subió esa misma noche. Se volvió viral. Y con él, también Nanísimo. Ese vídeo marcó un antes y un después: le trajo una oleada de seguidores y llamó la atención del jefe de vídeo de El País, que lo fichó poco después. También ha colaborado con medios como La Sexta, Newtral, Condé Nast o NBC Telemundo, siempre con un pie en la política y otro en la cultura pop. En 2023 presentó Gabinete de crisis en prime time y en 2024 fundó WATIF, un medio independiente que mezcla vídeos, newsletters y eventos en vivo para hablarle de tú a tú a la generación digital. Nacido en Alcoy, Emilio reivindica sus raíces con orgullo y confiesa estar “obsesionado” con su ciudad. “Es una ciudad que se quiere mucho a sí misma”, dice. “Tiene su punto clasista, parece un pueblo, pero es espectacular. La amo con todas sus contradicciones”. Doménech reconoce que parte de su impulso por contar historias nace precisamente de esa mezcla: identidad, contraste y mirada crítica. Albanta San Román y Alba Leiva acompañan a Nanísimo en el formatoPlayz