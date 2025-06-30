Vida Festival 2025 en directo en Radio 3

Radio 3 regresa un año más a Vida Festival, uno de los festivales más especiales de la temporada, que sigue apostando por la descentralización cultural y el entorno natural como escenario para la música en directo bajo el lema "This is not a festival". Del 3 al 5 de julio, el recinto mágico del Vida volverá a unir naturaleza, arte y cultura y Radio 3 estará presente para contártelo en directo.

Acudimos a nuestra cita en Vilanova i la Geltrú para acercarte los mejores conciertos de esta propuesta única. Será a través de una programación especial el jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de julio a partir de las 22 horas. Tres jornadas en directo con los comentarios de Leyre Guerrero y José Manuel Sebastián.

El cartel que presenta desde su primera edición Vida Festival mezcla nombres consagrados con talentos emergentes, todos con propuestas que puedan interactuar y crecer en un espacio natural, cercano y familiar.

Esta edición reúne las propuestas de Richard Hawley, Royel Otis, The Lemon Twigs, Rufus T. Firefly, pablopablo, rusowsky, Mushka, Carlangas o Delaporte, entre otros muchos, que podrás seguir en directo en Radio 3.