Radio 3 Extra estrena 'Loser Sound', un podcast sobre el rock alternativo

Radio 3 Extra presenta 'Loser Sound', su nuevo podcast conducido por Amador Lluís Bauzá. Este espacio está dedicado al rock alternativo en sus múltiples vertientes: punk rock, midwest emo, pop punk y más. Cada viernes, un nuevo episodio nos sumergirá en una escena concreta, explorando su contexto, evolución y protagonistas.

Los episodios temáticos se alternarán con las Loser Sessions, entregas especiales centradas en la escucha y descubrimiento musical, en las que también se compartirán curiosidades y anécdotas sobre los artistas que suenan.

Primer episodio ya disponible

En esta primera entrega, 'Loser Sound' repasa la historia del Pop Punk: desde sus orígenes hasta la actualidad, pasando por su época dorada (1994–2005), el declive en el mainstream y su renovación durante la década de 2010.

Loser Sound Loser Sound - Pop punk: cuando ser un perdedor fue cool - 27/06/2025 Nos sumergimos en el auge, caída y resurgimiento de este estilo rne audio

También abordaremos las críticas y polémicas que ha enfrentado esta escena por parte de ciertos sectores del punk. ¿Puede el punk ser pop sin traicionar su esencia? ¿O es, inevitablemente, una contradicción?

Por supuesto, no faltarán los nombres clave que definieron este género: Ramones, Descendents, Green Day, blink-182, Sum 41, Avril Lavigne, Man Overboard, The Story So Far…