'El sótano' en directo desde el Espina Fest 2025

Este viernes 27 de junio Radio 3 regresa al Espina Fest para dar el pistoletazo de salida a una nueva edición de este festival gratuito y sin ánimo de lucro que se realiza en Vega de Espinareda, en pleno corazón del Bierzo y dentro de la reserva de la biosfera de los Ancares Leoneses.

Un lugar idílico junto a la playa fluvial más grande de León por el que pasarán más de una veintena de bandas vinculadas a todos los estilos del rock’n’roll. Los japoneses Guitar Wolf, los californianos The Schizophonics, los australianos The Cha Cha Chas o las bandas mejicanas Sex Sex Sex y Los Intrusos compartirán escenario con grupos nacionales como Doctor Explosion, Malevaje, Los Chicos, La Secta, Javier Corcobado, Los Nikis de la Pradera, J. Teixi Band o el regreso para esta fecha exclusiva de The Imperial Surfers.

El sótano El sótano - Novedades, giras y Espina Fest - 24/06/25 rne audio

Precisamente The Imperial Surfers serán unos de los invitados a nuestra edición especial de El sótano desde la plaza de Vega de Espinareda. Contaremos con su actuación en directo y con entrevistas a varios de los artistas de la próxima edición del festival, que tendrá lugar los días 27, 28 y 29 de junio.

Este viernes 27 a las 20.00h de la tarde volverá a sonar el rocknroll en la plaza del pueblo, con El sótano de Radio 3 inaugurando una nueva edición del Espina Fest. ¡Entrada gratuita!