Nuevos formatos, grandes historias y conciertos únicos: el verano se vive en Radio 3

El verano ya está aquí. Y con él, el calor, el sol, más horas de luz, viajes, nuevas experiencias... y nuevas propuestas de Radio 3 y Radio 3 Extra.

Este verano suena a directo. Te llevamos el pulso de los mejores festivales, con toda la intensidad de sus escenarios y la emoción de los conciertos. Desde el comienzo de la temporada en el WARM UP Festival, pasando por Tomavistas, WOMAD, Primavera Sound, Mallorca Live, Las Noches del Botánico, Sónar, Kalorama Madrid, Azkena Rock Festival, Vida Festival, Cruïlla, BBK Live, Pirineos Sur, Low Festival o Rototom, entre otros muchos.

Con programas especiales y el compromiso de siempre: ofrecerte una radio diferente, alejada de los algoritmos, hecha con pasión, criterio y el mejor periodismo cultural y musical.

Queremos que descubras nuevos formatos, nuevas miradas y nuevas voces. Una programación pensada para acompañarte allá donde estés. Atentos a la programación, porque hay mucho por escuchar y por ver.

Un verano de novedades en Radio 3 y Radio 3 Extra

En Radio 3 Extra estrenamos contenidos como Desde mi habitación, un videopodcast con una mirada íntima a una generación; Loser Sound, un recorrido por los subgéneros más personales del rock; y nuevas colecciones de Módulo Xtra, que exploran lo más vanguardista de la creación audiovisual.

En Radio 3, este verano abrimos nuevos espacios para seguir sorprendiendo. Desde la electrónica de Cuerpos eléctricos hasta el universo de los musicales en Un transistor en Broadway. Nos metemos en la cocina con Mise en sound y buceamos en el interior de las canciones con No te metas a lo hondo.

Seguimos preguntando en Operación coco y apoyamos a los artistas emergentes en Me acordaré de ti. Exploramos el litoral y su escena cultural en La costa infinita, repasamos la historia en Crónicas visigóticas y viajamos sin etiquetas en Con Otra Voz, celebrando la diversidad, la identidad y el arte.

Y, por supuesto, regresan algunos de tus programas favoritos: Ya es mañana, tu alarma musical para los sonidos que vienen; Experimenta, un tiempo de la programación para el ensayo y la innovación; Grilladas, con toda la fauna veraniega y nocturna de fondo; Música que escuché en alguna parte, una hora para disfrutar de la música sin más pretensiones que la emoción; moderneo y costumbrismo, como una rave en la alameda en Modo Coraje; Palmera Club, un espacio para bailar Nu Disco, Italo, Hi-NRG, Funk, Boogie, House, Disco '70 y '80, Electro y más; y Plan de fuga, una propuesta para fugarse de la cotidianidad.

Este verano, estés donde estés, siéntete más Radio 3.

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