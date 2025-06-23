'Generación Ya' desde el festival Observatorio 2025 en Balboa

El festival Observatorio celebra una nueva edición del 26 al 29 de junio en Balboa, una pequeña localidad enclavada en la comarca de El Bierzo, León. En los últimos años, este encuentro se ha consolidado como una de las citas culturales más interesantes del verano, con una programación que combina música en directo, arte contemporáneo y pensamiento crítico en un entorno natural.

Con un cartel que reúne propuestas musicales emergentes y consolidadas de distintos géneros, Observatorio 2025 apuesta por la creatividad y el cruce de disciplinas. Además de los conciertos de artistas como Azueja, Xenia, Metrika, Ciutat, PabloPablo o Merca Bae, el festival acoge instalaciones artísticas y talleres, todo ello con una mirada cuidada hacia lo que ocurre tanto dentro como fuera de los circuitos convencionales.

Capitán Demo Capitán Demo - Observatorio Festival 2025 - 21/06/25 Una hora con las mejores bandas del cartel del festi leonés rne audio

Este viernes 27, de 16:00 a 18:00h, Radio 3 emite en directo desde el festival con un programa especial de Generación Ya. Desde el corazón del Bierzo, Constan Sotoca y Alex Gara conversarán con artistas y organizadores para conocer de cerca cómo se vive esta edición. Además, el programa incluirá las actuaciones en directo de Ganges y Emilia y Pablo.

Vive el festival Observatorio en Radio 3.