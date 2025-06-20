Escucha ya una nueva colección de Módulo Xtra

Radio 3 Extra presenta una nueva colección de Módulo Xtra: cápsulas sonoras diseñadas para acompañarte cada día y todas las veces que quieras, con los mejores exponentes de una época, de un estilo o de una actitud musical.

Con el criterio editorial de los mejores especialistas en música del país. Con la música como única protagonista. Pasando de los algoritmos, confiando en los mejores prescriptores. Sin máquinas, con criterio.

En la anterior colección te ofrecimos los dedicados a Lo mejor de los 80, Lo mejor de los 90, Lo mejor de los 2000, Lo mejor de los 2010, Lo mejor del ska, Lo mejor de los pioneros del pop español,Lo mejor del rock’n’roll, Lo mejor del punk y La mejor música para relajarte.

Esta vez puedes disfrutar de:

Lo mejor del grunge, Lo mejor del indie español, Lo mejor para bailar, Lo mejor del indie internacional,Lo mejor para entrenar, Lo mejor del emo, Lo mejor de la música para el calor, Lo mejor para cocinar y Lo mejor de la bossa nova.

Con las firmas de Carlos Galilea, María Taosa, Virginia Díaz, Álex Gara, Paula Moreu, Marta Iraeta y Leyre Guerrero.

La música de nuestras vidas, la música para el verano, la música para la vida cotidiana. La música más emocionante.

Explora todos los Módulo Xtra. Esta es la segunda parte de una gran colección con el ritmo y las melodías de nuestras vidas. Escúchalas y compártelas. Con la marca de Radio 3 Extra.