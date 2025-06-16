'El sótano' en directo desde el Azkena Rock Festival

El Azkena Rock Festival se consolidó hace más de dos décadas como una de las citas para el rock más importantes de nuestra geografía, desde que allá por 2003 consiguieron traer por primera vez a España a unos reunificados The Stooges.

La vigésima tercera edición del Azkena se celebrará en Vitoria-Gasteiz entre los días 19 y 21 de junio. En la edición de este año cuentan con actuación del legendario John Fogerty, eterno líder de Creedence Clearwater Revival que ofrecerá en mendizabala su única fecha en España. Manic Street Preachers también acuden en fecha exclusiva. Dinosaur Jr. interpretarán su álbum “Without a sound” y The Flaming Lips harán lo propio con “Yoshimi Battles the Pink Robots”. Sus varios escenarios verán pasar a otra leyenda, la icónica Lucinda Williams, a los grandes pioneros del punk británico The Damned o el 30 aniversario de los suecos The Hellacopters.

En la jornada de apertura del festival, 19 de junio a las 20:00 h., y desde la carpa RATHOLE se emitirá El Sótano en directo, ofreciendo un repaso de lo que va a suceder en el festival y con varios invitados sopresa.

El acceso será libre para todos los que dispongan entrada para el festival ese día y hasta completar el aforo del reciento.