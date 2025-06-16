Radio 3 te invita al Día Europeo de la Música en Matadero Madrid

El sábado 21 de junio se celebra el Día Europeo de la Música y Radio 3 te ofrece tres horas de programa especial desde Matadero Madrid. Un punto caliente de la cultura y la música en directo donde tendrá lugar una serie de conciertos que te vamos a contar en directo con los comentarios de Nacho Álvaro.

La cita sirve para tomar el pulso de diferentes escenas que se desarrollan en nuestro país, contando con nombres asentados, como el de Hinds, que sigue en activo después de una reconversión -casi absoluta- de su formación. También escucharemos a los jovencísimos Error 97, que ponen de manifiesto la amplitud de miras y las inquietudes de un grupo sin complejos. La Paloma también participa en esta jornada, repartiendo una colección de canciones que promete sacar lo mejor del público. Con Baiuca comprobamos cómo las raíces de la música folklórica pueden vivir en perfecta sintonía con las texturas de la electrónica más sutil. Y salimos de nuestras fronteras con la actuación de la peruana Sofía Kourtesis. Su lenguaje musical se ha colocado entre las mejores producciones de electrónica europea.

Este sábado 21 desde las 22.00h de la noche hasta la 1.00h de la madrugada, celebra el Día de la Música con Radio 3.