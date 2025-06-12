KNEECAP se suma a Bilbao BBK Live

Bilbao BBK Live regresa a Kobetamendi los días 10, 11 y 12 de julio con una edición que reafirma su compromiso con la diversidad y la pluralidad artística. Más de 100 artistas formarán parte de un cartel en el que conviven figuras consagradas, nuevas voces y propuestas que desdibujan los límites entre géneros. Este año, la libertad creativa, la conexión con el entorno y la experiencia colectiva volverán a ser los pilares del festival. A un mes de su celebración, Bilbao BBK Live completa el cartel de 2025 con KNEECAP y anuncia las últimas incorporaciones de Lasai, además de la programación de acceso libre en el centro de la ciudad, Bereziak.

En tiempos de conflicto y censura, la música sigue siendo un altavoz imprescindible. La presencia de KNEECAP en Kobetamendi el 11 de julio es un acto de resistencia cultural: una celebración de la libertad de expresión y de quienes, como ellos, no temen alzar la voz ante la injusticia. El trío de Belfast, formado por MO CHARA, MÓGLAÍ BAP y DJ PRÓVAÍ, ha hecho de la provocación política y del orgullo identitario una bandera, mezclando rap en gaélico con una actitud punk que desafía a los poderes establecidos.