'Hoy empieza todo 2' en la Galería de las Colecciones Reales de Madrid

Ya sabes que en Radio 3 nos gusta el arte, sin distinción ni remilgos. El rompedor y emergente, de vanguardia, hecho por y para los márgenes. Pero también el suntuoso y exuberante, ideado para el disfrute más refinado. Como súbditos tuyos que somos, los de Hoy empieza todo 2 nos vamos a la Galería de las Colecciones Reales de Madrid a fisgar lo que han atesorado Austrias y Borbones a lo largo de siglos.

El martes 17, a partir de las 9 am, te invitamos a descubrir una institución que abrió sus puertas en el centro de Madrid hace 2 años, y que las mantendrá así esa mañana para los oyentes de Radio 3. Contaremos con los responsables de la Galería, un museo en un magnífico edificio del siglo XXI que pone a disposición de sus visitantes una selección de las colecciones reunidas por los sucesivos reyes de España a lo largo de los últimos cinco siglos, pertenecientes en la actualidad al Estado español y cuyo cuidado, conservación y difusión es responsabilidad de Patrimonio Nacional. Nos pasearemos por sus salas entre Caravaggios, abanicos napolitanos, Goyas y trajes de la Corte. Podrás ir como te plazca, porque habrá música en directo y conviene estar cómodo. Tendremos las actuaciones de Crudo Pimento, Rufus T Firefly y Lorena Álvarez. Música verbénica, más que borbónica.

La entrada será libre hasta completar el aforo. Recuerda, Hoy empieza todo 2, el martes 17, desde la Galería de las Colecciones Reales. Te esperamos.