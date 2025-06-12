G5 presenta su nuevo disco en directo para Radio 3 Extra

Han pasado 19 años desde su primer álbum "Tucaratupapi", pero había canciones pendientes y han seguido su rastro. Lo suyo no fue solo un experimento, fue un pacto festivo entre cinco músicos que no saben estarse quietos. Cada uno siguió su camino, pero algo seguía resonando bajo sus botas: la necesidad de juntarse para crear y reir. Una reunión espontánea y un concierto fueron la excusa para saldar cuentas. G5 vuelve a ensillar sus guitarras para lanzar su segundo álbum El que quiera dormir que se compre una colchoneta.

Radio 3 Extra te ofrece un especial exclusivo donde escucharemos en directo sus nuevas canciones y te contaremos todo sobre su regreso. Hablaremos con Kiko Veneno, Muchachito, Tomasito, Diego Ratón y El Canijo de Jerez, son los 5 nombres de la banda que dejó abierta la puerta y ahora vuelve con relatos tan espontáneos e imprevistos como ayer.

Tenemos 20 invitaciones dobles para repartir entre los oyentes de Radio 3 que envíen un correo electrónico a participaradio3@rtve.es. En el asunto es necesario escribir G5 y en el cuerpo del texto hay que indicar el nombre, apellidos y DNI. Las 20 personas más rápidas en escribirnos ganarán una invitación doble, por lo que podrán ir acompañadas por una persona de su elección. Los ganadores recibirán un correo de confirmación que les servirá para acceder al concierto junto a su acompañante.

Lo podrás ver en streaming de vídeo en Radio 3 Extra y escucharlo en Radio 3 en directo con Teo Sánchez el jueves 19 de junio a las 19:00 h desde el Camping Osuna de Madrid.