El festival madrileño Río Babel anuncia horarios para su 8ª edición

El Festival Río Babel 2025 se celebrará los días 4 y 5 de julio en el Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid, convirtiéndose un año más en el epicentro de la música en directo y la comedia más irreverente del verano madrileño.

El jueves 4 de julio, el escenario recibirá a grandes nombres del panorama musical nacional e internacional. Entre los más destacados se encuentra Cypress Hill, leyendas vivas del hip hop. Junto a ellos, Kase.O, una de las figuras más influyentes del rap en español, ofrecerá un espectáculo cargado de lírica, historia y fuerza escénica. Desde Venezuela, Rawayana aportará su estilo de groove tropical, mientras que los franceses Caravan Palace harán bailar al público con su mezcla explosiva de electro swing.

También actuarán Bacilos, conocidos por sus letras positivas y ritmos envolventes; Mr. Kilombo, que encenderá el ambiente con su propuesta bailable; y Los Amigos Invisibles, que continúan apostando por la fusión de géneros. La jornada se enriquece con Lia Kali, una de las voces emergentes más prometedoras de la música urbana española. La acompañan Reyna Tropical, con su original mezcla de ritmos afrocaribeños, latinos y música electrónica; y Jagüayano, que invita al baile con sus sonidos tropicales combinados con electrónica. Además, Ácido Pantera completará la noche.

Ese mismo día, también tendrá lugar el espacio dedicado al humor, Babel Comedy, que traerá a reconocidos nombres de la comedia española. Participarán Joaquín Reyes, Iggy Rubín, Laura Márquez y Ernesto Sevilla, quienes llenarán el festival de risas con su estilo único, sarcástico e irreverente.

El viernes 5 de julio, los protagonistas serán Estopa, que ofrecerá un concierto cargado de energía, nostalgia y grandes himnos que han marcado generaciones. Desde Reino Unido, Madness traerá todo su carisma y sus clásicos del ska, infaltables en cualquier festival. A ellos se suma Bebe, con su lírica potente y emocional; No Te Va Gustar, que representará al rock latino con fuerza y autenticidad; y Yerai Cortés, que emocionará con su propuesta íntima y sensible.

El cartel del segundo día se completa con artistas como Queralt Lahoz, Alamedadosoulna, La Ganga Calé, Swing Original Monks, Sanguijuelas del Guadiana yGRISO.

La comedia volverá a tener un lugar destacado con una nueva entrega de Babel Comedy, en esta ocasión con las actuaciones de Andrés Fajngold, Ignatius Farray e Inés Hernand.