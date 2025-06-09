Sigue los mejores conciertos del Mallorca Live Festival en Radio 3

Radio 3 regresa a su encuentro con la cita con el directo más importante de las islas Baleares, el Mallorca Live Festival. Su nueva edición se celebra los días 12, 13 y 14 de junio en el recinto Mallorca Live Festival de Calvià. Por tercer año consecutivo, Radio 3 estará presente en la cita balear para ofrecerte algunas de las mejores actuaciones en los más de 80 nombres nacionales e internacionales que conforman el cartel.

De jueves a sábado, desde las 22 horas, podrás sintonizar con la música en directo de Suede, Antònia Font, Ralphie Choo, Mercury Rev, Baiuca, Natalia Lacunza, Sidonie, Alcalá Norte o Biznaga, entre otros. Con los comentarios de Nacho Álvaro y Leyre Guerrero.

Escenario Radio 3: catapulta para las bandas del futuro

Mallorca Live Festival es una cita ecléctica en la que nombres internacionales de géneros muy diferentes, se mezclan con propuestas nacionales asentadas y nuevos nombres que serán protagonistas de nuestra escena. Estos últimos tienen su casa en Radio 3 y su espacio en el escenario que la emisora tiene en el marco del festival balear y que acogerá las propuestas emergentes más destacadas. Algunos de los nombres que se subirán a este escenario son los de Nico B, Teo Lucadamo, La Milagrosa, Barry B, Tristán! y la malagueña A Nadie, seleccionada por los oyentes del programa Hoy Empieza Todo 1 para actuar en el festival.