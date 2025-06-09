Radio 3 en Sónar 2025

Del 12 al 14 de junio Barcelona acoge una nueva edición de Sónar, el festival de referencia mundial en la música electrónica, el pensamiento digital y la cultura contemporánea.

Zona Extra Zona Extra - Sónar 2025: Lo más destacado de la tercera jornada - 14/06/25 rtve play

Como cada año, Radio 3 estará presente para contar en directo todo lo que ocurra en esta cita que lleva décadas siendo el escaparate de los cambios creativos más innovadores.

Zona Extra Zona Extra - Sónar 2025: Lo más destacado de la segunda jornada - 13/06/25 rtve play

Este año el festival se ha visto inmerso en una controversia que afecta tanto al ámbito cultural como a la sociedad en su conjunto. Fondos de inversión en sectores clave —la cultura, la alimentación, la vivienda, la moda o las finanzas— planteando interrogantes legítimos sobre el impacto y la responsabilidad de estos actores. Se trata de un debate complejo que merece ser abordado colectivamente, con seriedad y reflexión.

Zona Extra Zona Extra - Comienza Sónar 2025 - 12/06/25 Vídeo desde la primera jornada de Sónar Barcelona en su 32ª edición rtve play

La 32ª edición del festival reúne a referentes internacionales y talentos emergentes que exploran los límites del sonido, la tecnología y la puesta en escena más innovadora. El cartel de este año traza un mapa del presente musical con la vista puesta en el futuro. La programación de Sónar+D completa la experiencia con charlas, instalaciones y debates centrados en el papel creciente de la inteligencia artificial en las industrias creativas.

Generación Ya Generación Ya - Segundo día de Sónar 2025 - 13/06/25 rne audio

Radio 3 emitirá en directo desde Fira Montjuïc, con una programación especial que incluye la emisión en vivo de Generación Ya los días 12 y 13 de junio a las 16.00h. Además, Radio 3 Extra publicará tres resúmenes en vídeo —uno por jornada— con lo más destacado del festival, entrevistas exclusivas y sus momentos clave.