Radio 3 en Sónar 2025
- Del 12 al 14 de junio te contamos lo más destacado de Sónar Barcelona
- Especiales del programa Generación Ya y un resumen en vídeo por jornada en Radio 3 Extra
Del 12 al 14 de junio Barcelona acoge una nueva edición de Sónar, el festival de referencia mundial en la música electrónica, el pensamiento digital y la cultura contemporánea.
Como cada año, Radio 3 estará presente para contar en directo todo lo que ocurra en esta cita que lleva décadas siendo el escaparate de los cambios creativos más innovadores.
Este año el festival se ha visto inmerso en una controversia que afecta tanto al ámbito cultural como a la sociedad en su conjunto. Fondos de inversión en sectores clave —la cultura, la alimentación, la vivienda, la moda o las finanzas— planteando interrogantes legítimos sobre el impacto y la responsabilidad de estos actores. Se trata de un debate complejo que merece ser abordado colectivamente, con seriedad y reflexión.
La 32ª edición del festival reúne a referentes internacionales y talentos emergentes que exploran los límites del sonido, la tecnología y la puesta en escena más innovadora. El cartel de este año traza un mapa del presente musical con la vista puesta en el futuro. La programación de Sónar+D completa la experiencia con charlas, instalaciones y debates centrados en el papel creciente de la inteligencia artificial en las industrias creativas.
Radio 3 emitirá en directo desde Fira Montjuïc, con una programación especial que incluye la emisión en vivo de Generación Ya los días 12 y 13 de junio a las 16.00h. Además, Radio 3 Extra publicará tres resúmenes en vídeo —uno por jornada— con lo más destacado del festival, entrevistas exclusivas y sus momentos clave.