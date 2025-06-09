Radio 3 te invita a un showcase privado de Wolf Alice en Madrid

Radio 3 te invita a vivir una experiencia única: un showcase privado de Wolf Alice en Madrid. La cita será el 11 de junio a las 20:00 horas en el Teatro Barceló de la capital, donde la banda británica presentará en primicia su esperado cuarto álbum de estudio, 'The Clearing', que verá la luz el próximo 29 de agosto.

Con solo 25 invitaciones dobles disponibles para los oyentes de Radio 3, este evento será una oportunidad irrepetible para disfrutar de un concierto íntimo en el que Wolf Alice estrenará su nuevo single 'Bloom Baby Bloom' y otros temas inéditos.

'The Clearing', grabado en Los Ángeles bajo la producción de Greg Kurstin, promete ser una obra atemporal repleta de emoción, ambición y nuevas ideas que marcan la evolución sonora de la banda en 2025.