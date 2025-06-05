Inés Hernand, Mercedes Milá o Héctor Bellerín en el podcast perfecto para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente

Este 5 de junio el PNUMA, el programa de la ONU que trabaja por la naturaleza, alza la voz con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente frente a los efectos de la contaminación plástica. Cada año se producen a nivel mundial más de 400 millones de toneladas de plástico y se estima que la mitad de este material se concibe para un único uso y menos del 10% se recicla. Este material se inventó hace poco más de un siglo, con cierta polémica con su patente, y de ser una gran y barata solución en este tiempo ha acabado convertido en un gigante problema para el medio ambiente y para nuestra salud. Los microplásticos, partículas plásticas cuyo diámetro es inferior a 5 mm, invaden los alimentos, el agua e incluso el aire y ya hay evidencias científicas que afirman que llegan hasta nuestro cerebro.

Este Día Mundial del Medio Ambiente se celebra exactamente dos meses antes de que los países se reúnan nuevamente para continuar las negociaciones hacia un tratado global contra la contaminación por plásticos.

En distintas ciudades de España se conmemora este día con diferentes actividades. En Madrid, un año más la Casa de Campo acoge talleres, seminarios y diferentes juegos. En Barcelona también se realizan actividades en el marco del programa Red Barcelona + Sostenible. Y desde RNE Audio proponemos varios podcast para concienciar y entretener en esta jornada especial.

HOPE! Estamos a tiempo: la serie documental HOPE, estamos a tiempo, la serie documental que cambia el concepto de los documentales que abordan el cambio climático. Presentada por el divulgador Javier Peña, puede verse ya en RTVE Play. A lo largo de seis episodios [con un universo transmedia completo (podcast, mapas interactivos y canal temático en RTVE Play)] se dan a conocer diferentes historias, de lo particular a lo general, sobre cómo podemos detener el cambio climático e incluso revertir algunos de sus peores efectos. La serie propone un viaje inspirador, emocionante y visualmente espectacular. Una serie que convierte problemas en soluciones ¿pueden ser los residuos de plástico la solución económica para poblaciones deprimidas? Hope! Estamos a tiempo (Versión doblada) Hope, estamos a tiempo - Episodio 1: La gran oportunidad (Versión doblada) Detrás de la crisis climática se esconde una oportunidad única para transformar nuestro futuro. El narrador Javier Peña, nos muestra las soluciones. rtve play

Una charla con Javier Peña en Hope! El podcast En sus muchos viajes y entrevistas para la serie documental, Javier Peña vivió experiencias increíbles, miles de anécdotas y charlas que se quedaron fuera de cámara. Para dar cabida a todo el material extra y dar respuesta a las preguntas que siguen surgiendo tras su visionado, RTVE Play ha lanzado Hope! El podcast, que también está disponible en su versión en audio en RNE Audio. Disfruta del primer capítulo con Mercedes Milá. Hope. El podcast Hope! El podcast - Mercedes Milá y Javier Peña rne audio También han pasado por el pódcast el cocinero Mario Sandoval, el jugador de fútbol Héctor Bellerín, el creador de contenido sobre medio ambiente Melerus o la influencer y presentadora Inés Hernand.

Yo, consumo, un análisis en profundidad de lo que más preocupa a los consumidores Este podcast realizado en colaboración con el Consejo de Consumidores y Usuarios ofrece una serie de respuestas a dudas de los consumidores, información sobre sus derechos e ideas para un consumo más sostenible, barato y seguro, entre otros. El derecho a reparar nuestros objetos ya es una realidad en Europa. En España los tiempos de garantía o de piezas de repuesto de los fabricantes se han ampliado, pero cómo afecta esto a la responsabilidad y la capacidad de las empresas, las administraciones y el consumidor en el camino hacia un modelo de consumo sostenible. Yo, consumo Yo, consumo - Consumo sostenible rne audio