El Vida Festival 2025 cierra su cartel y presenta horarios de su undécima edición

La undécima edición del Vida Festival, que se celebrará del 3 al 5 de julio en Vilanova i la Geltrú, girará alrededor del concepto artístico #VidaReborn, centrado en el inicio creativo y en la figura del cero como punto de partida, como una obra de arte cuando se proyecta.

El festival aprovecha la ocasión para iniciar una nueva era y renacer con una propuesta artística más innovadora, singular y destacada que nunca, que quiere superar su primera década de historia, en la que ha abierto las puertas a grandes artistas como Rosalía, Fontaines D.C o Parcels, cuando todavía eran promesas.

Año tras año, el Vida continúa apostando por propuestas musicales singulares, la sostenibilidad, la descentralización y la economía responsable (sin fondo de inversiones), en un marco incomparable como es la Masia d’en Cabanyes.

La programación del Vida 2025, de la cual ya se pueden consultar los horarios, ofrece una amplia y diversa variedad de estilos y géneros que pasan por el pop, el funk, el jazz, el urbano, el rock, el electropop, el punk, el funky y el dance, entre otros muchos. En esta ocasión, sus escenarios acogerán a grandes talentos internacionales, como el fenómeno argentino CA7RIEL & PACO AMOROSO, el crooner Richard Hawley, o la banda británica Supergrass. También a artistas estatales con una aclamada propuesta artística, como es el caso de Rusowsky, Yerai Cortés, pablopablo, Rufus T. Firefly, Delaporte o Carlos Ares, y un buen cupo de talentos catalanes, como la ya consolidada Mushka, y otros proyectos emergentes como los de Alosa, Ouineta, Svetlana o Mama Dousha. Además, esta edición contará con un secret show cuyo protagonista no se revelará hasta que suba al escenario.

Como ya es habitual, el Vida dispondrá de un espacio de música electrónica que hará bailar al público día y noche en los escenarios VidaClub y El Vaixell, y acogerá conciertos en horario vermut el sábado en La Daurada, en la playa de Vilanova i la Geltrú.