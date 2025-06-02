Radio 3 Extra presenta Escala Cromática, una reivindicación del Orgullo LGTBIQ+
- Un vídeopodcast que combina celebración y pensamiento
- Cada lunes de este mes de junio, un nuevo episodio en Radio 3 Extra
En Escala Cromática caben todos los colores con todos sus matices. Una producción en vídeo de Radio 3 Extra, presentada por Iván Carretero y Noe Ferrero, que pone en valor la diversidad del colectivo LGTBIQ+ y está planteada en formato de conversación entre interlocutores que representan distintas sensibilidades, orientaciones e identidades dentro del colectivo.
Personalidades de la cultura, la comunicación y la política, como Samantha Hudson, María Peláe, Hornella Góngora, Jimena González, Laura Terciado, Dulzaro, David Valero y Mer Gómez, aportan sus vivencias y su experiencia sobre temas universales, pero desde una perspectiva LGTBIQ+. En los cinco capítulos debatirán sobre el concepto mismo de “orgullo”, la historia y los derechos del colectivo, con mención especial a las dos décadas que se cumplen de la aprobación del matrimonio igualitario.
Asimismo, intercambiarán ideas sobre los estigmas a los que se enfrentan las personas del colectivo en el sistema de salud, los retos para educar a los más jóvenes en igualdad en una sociedad polarizada, o la importancia de haber tenido referentes que vivan su sexualidad con libertad y si consideran que ellxs pueden iluminar el camino para las personas que vienen detrás.
Cada capítulo termina con una actuación musical en directo, para reivindicar que la defensa de la igualdad y de los derechos también puede hacerse desde la celebración y desde la alegría.
CAPÍTULO 1:
CAPÍTULO 2:
CAPÍTULO 3:
CAPÍTULO 4:
CAPÍTULO 5: