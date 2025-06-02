Radio 3 Extra presenta Escala Cromática, una reivindicación del Orgullo LGTBIQ+

En Escala Cromática caben todos los colores con todos sus matices. Una producción en vídeo de Radio 3 Extra, presentada por Iván Carretero y Noe Ferrero, que pone en valor la diversidad del colectivo LGTBIQ+ y está planteada en formato de conversación entre interlocutores que representan distintas sensibilidades, orientaciones e identidades dentro del colectivo.

Personalidades de la cultura, la comunicación y la política, como Samantha Hudson, María Peláe, Hornella Góngora, Jimena González, Laura Terciado, Dulzaro, David Valero y Mer Gómez, aportan sus vivencias y su experiencia sobre temas universales, pero desde una perspectiva LGTBIQ+. En los cinco capítulos debatirán sobre el concepto mismo de “orgullo”, la historia y los derechos del colectivo, con mención especial a las dos décadas que se cumplen de la aprobación del matrimonio igualitario.

Asimismo, intercambiarán ideas sobre los estigmas a los que se enfrentan las personas del colectivo en el sistema de salud, los retos para educar a los más jóvenes en igualdad en una sociedad polarizada, o la importancia de haber tenido referentes que vivan su sexualidad con libertad y si consideran que ellxs pueden iluminar el camino para las personas que vienen detrás.

Cada capítulo termina con una actuación musical en directo, para reivindicar que la defensa de la igualdad y de los derechos también puede hacerse desde la celebración y desde la alegría.

CAPÍTULO 1:

Escala cromática Escala Cromática - VÍDEO: Orgullo - 02/06/2025 Con actuación de Dulzaro rtve play

CAPÍTULO 2:

Escala cromática Escala Cromática - VÍDEO: Derechos e historia - 09/06/2025 Con actuación de Samantha Hudson rtve play

CAPÍTULO 3:

Escala cromática Escala cromática - VÍDEO: Salud - 16/06/2025 Con actuación de Hornella Góngora rtve play

CAPÍTULO 4:

Escala cromática Escala Cromática - VÍDEO: Educación y diversidad - 23/06/2025 Con actuación de María Peláe rtve play

CAPÍTULO 5: