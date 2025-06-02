'Efecto Doppler' desde el corazón de la literatura: en la Feria del Libro de Madrid

Al fin llegó el evento de la literatura que más nos gusta. Este jueves 5 de junio Efecto Doppler realiza un programa especial desde la Feria del Libro de Madrid para encontrarnos con autoras y artistas que cruzan puentes, en sentido metafórico y literal.

El programa se podrá seguir en directo a las 16.00h desde el stand de RTVE de la Feria del Libro y, como siempre, a las 21.00h en la emisión, la web y la app exclusivas de Radio 3.

A Elsa Moreno quizás la has visto en redes: el magnetismo expresivo de esta poeta es deslumbrante. Elsa habla con los ojos, con las manos, con una voz que viene de muy adentro. Publica con La Imprenta 'En un lugar limítrofe', un poemario inspirado en el paisaje de un bosque, y el ensayo ‘Sistema monógamo. Terror poliamoroso’, de Brigitte Vasallo.

Desde Valencia llega Elsa y desde mucho más lejos, Montevideo, viene Tamara Silva con un libro de relatos publicado por Páginas de espuma. 'Larvas' es un salto hacia lo insólito donde todo parece ser lo que no es: animales de compañía se convierten en testigos o verdugos, larvas surgen de lo más íntimo de nuestro cuerpo.

Contamos con la presencia de la compañera de RTVE, la periodista Silvia Intxaurrondo, quien debuta en la narrativa de ficción con 'Solas en el silencio', de Harper Collins. Ambientada en el municipio vizcaíno de Sopuerta, la novela aborda de la violencia psicológica hacia las mujeres en el hogar, mujeres que han tenido que guardar secretos y culpas.

La música en este especial desde la Feria del Libro de Madrid la ponen The Low Flying Panic Attack. La banda de los madrileños Marta Brandariz y Javier Martín Balsa acaba de publicar nuevo disco, Everything You Left Unsaid, del que nos hablarán y tocarán canciones en directo.

Este jueves 5 de junio, de 16.00 a 17.00h, Efecto Doppler regresa al corazón de la Feria del Libro de Madrid. ¿Quieres acercarte? Te esperamos.