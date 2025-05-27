Revive el Festival Womad Cáceres 2025 en Radio 3

Las músicas del mundo volvieron a inundar Cáceres gracias al Festival Womad que celebraba este año su 32º edición. La música, la palabra y el baile tomaron las calles y plazas de la ciudad para celebrar el arte en todas sus formas.

Un gran escenario en la Plaza Mayor, y dos más en la de San Jorge y Santa María, invitaron a más de 160.000 personas a quedarse disfrutando de los artistas que pasaron durante cuatro días por la ciudad.

Desde músicos internacionales como Angelique Kidjo o Rust, pasando por artistas nacionales como Muerdo o Ángeles Toledano y contando con músicos que ponen en valor Extremadura como el Gato con Jotas o Sanguijuelas del Guadiana.

Además de los conciertos en directo, también podremos disfrutar de entrevistas a la rapera cacereña Canchalera, a la joven promesa del flamenco Ángeles Toledano y al trío colombiano Ácido Pantera, quienes combinan la electrónica con cumbia, vallenato y otras músicas tradicionales.