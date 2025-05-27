'Efecto Doppler' en el Festival Fronteras de Valencia

Efecto Doppler vuelve a Valencia este jueves 29 de mayopara realizar un programa especial con motivo del Festival Fronteras, organizado por La Fábrica. De 21:00h a 22:00h charlaremos con algunas de las estrellas del festival para ahondar en la interdisciplinariedad del arte, con especial atención a los nexos entre literatura y música.

Estaremos en el Palau de Les Arts en la Ciudad de las Artes y las Ciencias con entrada libre hasta completar aforo y el programa también podrá seguirse a través del streaming en la web y app exclusiva de Radio 3.

Nos acompañarán algunos de los participantes en el Festival Fronteras, como Mario Marzo y Nacho Castellanos, que son los creadores del vídeo pódcast sobre música clásica 'El vomitorio' y nos contarán más sobre cómo acercar la música a los jóvenes.

Por Les Arts también pasará la divulgadora de copla Lidia García, que a través del pódcast '¡Ay Campaneras!' y otros libros ha ayudado a la vuelta a la conversación popular de este género musical que tanto triunfó en España durante el siglo XX. Terminaremos con cine gracias a 'El 47'. El director Marcel Barrena y el compositor Arnau Bataller se pasarán por el programa para hablarnos de la creación de emociones que consiguen cine y música cuando se unen.

¡Os esperamos el próximo jueves 29 de mayo a las 21:00h en Les Arts de Valencia para vivir en directo la experiencia Efecto Doppler!