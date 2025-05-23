'Fluido Rosa' se termina

El último Fluido Rosa se emitirá el 26 de mayo y estará dedicado a revivir dos momentos emblemáticos del programa: la radio performance junto a Laurie Anderson y el concierto con la Orquesta de Cámara del Corazón. Además, emitimos la última actuación en España de Hara Alonso. Rosa Pérez se despide de las ondas: se jubila.

"Han sido años apasionantes de servicio público”, nos cuenta Rosa Pérez, “en los que el arte, los creadores y los oyentes han formado parte de toda una vida dedicada a la radio, la cultura y la música. He aprendido mucho, de la gente que se ha ido cruzando en mi camino. Gracias por estar ahí. Ahora comienza una nueva etapa de mi vida."

Rosa Pérez se ha especializado en arte y música electrónica. Desde 1998 dirige y presenta Fluido Rosa en Radio 3, y desde 2013 también Resonancias en Radio 3 Extra. Su trayectoria ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos la Mención Especial del Observatorio de la Cultura 2024 y el Premio de Honor Mario Pacheco en la X edición de los Premios MIN (2018).

Comenzó su carrera en la radio en 1982. A lo largo de los años ha sido responsable de espacios como Magazine FM, Secuencias, Resonancias y el propio Fluido Rosa, además de colaborar en Hoy Empieza Todo 2. Su labor se ha desarrollado principalmente en Radio 3, pero también ha trabajado en Radio Valladolid, RCE, Radio 4, Radio Clásica, RNE y TVE.

Ha colaborado en revistas como Boogie, Ruta 66 o Rockdelux; ha sido asesora musical y guionista en programas como Metrópolis y Cachitos de Hierro y Cromo de La 2.

También ha trabajado con instituciones como el MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León), ha comisariado ciclos en el Centro de Arte Contemporáneo CAB de Burgos, y ha realizado emisiones en directo desde espacios como el CGAC de Santiago de Compostela, el Espai d’Art Contemporani de Castelló, el CCCB y el Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona, así como desde la Feria ARCO, entre muchos otros.

A todos los que hemos tenido el privilegio de compartir con ella su camino profesional, nos ha inspirado con su profundo conocimiento y su incansable pasión por el arte y la radio.

Gracias, Rosa.