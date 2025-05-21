Nace Módulo Xtra

Radio 3 Extra presenta Módulo Xtra, cápsulas sonoras diseñadas para acompañarte en cualquier momento del día. Un espacio donde conviven los mejores exponentes de una época, un estilo o una actitud musical.

Un formato a medio camino entre la playlist y el programa, guiado por el criterio editorial de los mejores especialistas musicales del país. Una propuesta con vocación de relato, en la que la música ocupa el centro absoluto del discurso, más allá de las palabras. Una reivindicación de su valor en estado puro.

Frente a los algoritmos, apostamos por las personas. Frente a los intereses comerciales, confiamos en los mejores prescriptores musicales. Aquí, las máquinas no deciden: lo hacen quienes sienten la música. En esta primera entrega, Gustavo Iglesias, Paula Quintana, José Manuel Sebastián, Diego RJ y Nacho Álvaro firman los nueve primeros Módulos Xtra: Lo mejor de los 80, Lo mejor de los 90, Lo mejor de los 2000, Lo mejor de los 2010, Lo mejor del ska, Lo mejor de los pioneros del pop español, Lo mejor del rock’n’roll, Lo mejor del punk español y La mejor música para relajarte.

De la excitación del pasado a la energía electrizante del ritmo. De los cimientos de la evolución musical al poder terapéutico de una forma de arte que seguimos amando.

Explora, combina y crea tu propio viaje sonoro con cada Módulo Xtra. Este es solo el comienzo de una gran colección: la que lleva el sonido de nuestras vidas, emociones e historias personales.

Escucha y comparte. Con el sello de Radio 3 Extra.