Malditeria nos presenta su versión de "Personal Jesus"
Malditeria nos presenta su particular versión de Personal Jesus, la icónica canción de los británicos Depeche Mode. Los alicantinos han cogido prestado el brillante concepto del tema original y le han dado la vuelta para atraerlo a su rock Maldito, creando incluso para ello una letra en castellano.
La idea surgió mientras se encontraban atrapados en un ascensor que fue su hogar durante largas horas, o tal vez días y ahi surgió la inspiración. Radio 3 estrena el vidoeclip de esta versión, dirigido por Jose Luis Noguera y su equipo.
La producción musical corre a cargo de Raúl Egido, guitarrista de la banda. La canción ha sido grabada en casa de Raúl y en Mad Hill Audio junto a Nando Rico. La mezcla y mastering son obra de Sergio Peiro, de Pentasonic Studios.