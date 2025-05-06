'Capitán Demo' con la nueva escena musical de Barcelona

El sábado 10 de mayo Capitán Demo se trasladó a Barcelona para la grabación en directo de un programa especial que convirtió en una fiesta. Después de cuatro ediciones en Madrid (con sede en nuestra otra casa, el estudio Los Invernaderos), quisimos hacer un homenaje a la nueva escena barcelonesa en colaboración con el colectivo sielo y con el estudio de grabación Los Ángeles.

Este formato especial, que solemos rebautizar como Capitán Sielo, es fruto de la colaboración entre nuestro programa de Radio 3 y la gente de sielo. Este esfuerzo conjunto comenzó en 2023 para dar a artistas debutantes la oportunidad de tocar por primera vez en la radio. Esta vez, la primera en BArcelona, lo hemos hecho en un formato único que incluía actuaciones de seis grupos (12 minutos por banda/artista) y entrevistas con uno para dar vida a un show radiofónico del que el público también ha formado parte.

En el cuarto piso de la calle Salvador número 22, en L'Hospital de Llobregat, desde una galería en la que predominaba el color blanco, pudimos regalarte un atardecer privilegiado disfrutando de la mejor música nueva: la de Drica, Galgo Lento, Joselito Ke, Hadren, Olalla.lux y Persona.

El programa está co-presentado por Paula Quintana (Capitán Demo, Radio 3) y Dani Cantó (sielo) y cuenta con las apariciones de María Rodríguez (sielo) y Horacio Rudelli (Los Ángeles), así como de la asistencia técnica de Martín Roma (Los Ángeles), Marisol Eichborn y el equipo de Radio 3.

Capitán Demo Capitán Demo - Capitán Sielo x Los Ángeles - 25/05/25 Homenaje a la escena pop de vanguardia de Barcelona rne audio