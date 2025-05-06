'Capitán Demo' con la nueva escena musical de Barcelona
- Un programa especial en colaboración con los colectivos sielo y Los Ángeles
- Con las actuaciones de Drica, Galgo Lento, Joselito Ke, Hadren, Olalla.lux y Persona
El sábado 10 de mayo Capitán Demo se trasladó a Barcelona para la grabación en directo de un programa especial que convirtió en una fiesta. Después de cuatro ediciones en Madrid (con sede en nuestra otra casa, el estudio Los Invernaderos), quisimos hacer un homenaje a la nueva escena barcelonesa en colaboración con el colectivo sielo y con el estudio de grabación Los Ángeles.
Este formato especial, que solemos rebautizar como Capitán Sielo, es fruto de la colaboración entre nuestro programa de Radio 3 y la gente de sielo. Este esfuerzo conjunto comenzó en 2023 para dar a artistas debutantes la oportunidad de tocar por primera vez en la radio. Esta vez, la primera en BArcelona, lo hemos hecho en un formato único que incluía actuaciones de seis grupos (12 minutos por banda/artista) y entrevistas con uno para dar vida a un show radiofónico del que el público también ha formado parte.
En el cuarto piso de la calle Salvador número 22, en L'Hospital de Llobregat, desde una galería en la que predominaba el color blanco, pudimos regalarte un atardecer privilegiado disfrutando de la mejor música nueva: la de Drica, Galgo Lento, Joselito Ke, Hadren, Olalla.lux y Persona.
El programa está co-presentado por Paula Quintana (Capitán Demo, Radio 3) y Dani Cantó (sielo) y cuenta con las apariciones de María Rodríguez (sielo) y Horacio Rudelli (Los Ángeles), así como de la asistencia técnica de Martín Roma (Los Ángeles), Marisol Eichborn y el equipo de Radio 3.
Los grupos del primer Capitán Sielo en Barcelona
Hadren. Camaleónico y de color azul. Productor barcelonés vinculado a la escena más experimental de la ciudad. Acaba de publicar nuevas canciones como "SoRomantic" o "SoundCloud" como adelanto de su nuevo disco, TRICK TRACKs. Importante: la h de su nombre es muda.
Galgo Lento. El proyecto de Martí Galan (Terrassa, 1996) ha virado hacia el rap en catalán en su último disco, COPILOT, un trabajo conceptual que explora la figura del copiloto como metáfora de las relaciones humanas. En nuestro Capitán Sielo actuará en formato íntimo y mínimo.
Drica. Sutileza, suavidad, intimidad, minimalismo. Ríndete ante el embrujo de Drica, artista brasileña afincada en Barcelona, y de su mezcla única de folk y pop contemporáneo.
Joselito Ke. Un sevillano nacido en 1999 creando sus canciones desde la ciudad de Barcelona. Una propuesta art pop con letras provocadoras y colaboraciones con artistas como pableau.
Persona. El proyecto de Pau, artista singular que canta en catalán y en castellano y juega con los límites del pop en temas como "Estic per tu" o "IRTE A BUSCAR".
Olalla.lux. Nuestra invitada especial llega desde Zaragoza y es la mágica Olalla.lux, que nos presentará canciones nuevas como "volver a empezar". Un lujo.
Aquí puedes escuchar una playlist 100% dedicada a estos grupos en este especial Capitán Demo: