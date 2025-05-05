Radio 3 en la 45ª edición de los Premios Rock Villa de Madrid

El próximo sábado 10 de mayo Radio 3 celebra un programa especial en directo desde los Jardines de Las Vistillas con motivo de la 45ª edición de los Premios Rock Villa de Madrid, dentro de la programación oficial de San Isidro 2025.

De 21:00 a 23:00h el equipo de Radio 3 —formado por Alex Gara, Diego RJ y Nacho Álvaro (El Patillas DJ)— conducirá esta velada dedicada a descubrir y reconocer el nuevo talento musical. El primer premio de esta edición es para Paco Pecado, un vividor con espíritu de bandolero, de gustos setenteros y con especial predilección por lo kitsch, lo retro y lo vetusto. Amante de lo decadente y lo bohemio, lo mismo se puede coronar como Rey de la Fiesta que personificarse como el más frágil conductor del sentimentalismo melodramático.

El segundo premio de este año es para los madrileños Cryym, una banda que orbita entre entre el punk, el techno, el indie y la psicodelia.

Por último, quien se ha alzado con el tercer premio de esta 45ª edición de los Premios Rock Villa de Madrid es mariagrep, una de las reinas del urban melódico conectado con el bedroom pop y con el vaporwave.

Las Dianas, ganadoras del Premio Radio 3

Además, durante esta emisión especial podrás escuchar las actuaciones de Guadalupe Plata y de los ganadores tanto del premio especial de la AIE, Cholo Chicha, como del premio Radio 3, que ha sido para Las Dianas. Una noche de premios, música en vivo y emoción en directo.

El sábado 10 de mayo, de 21:00 a 23:00h, sintoniza Radio 3 o acércate a Las Vistillas para vivir este homenaje a la creación musical emergente.