'Que parezca un accidente' en BIME Bogotá 2025

BIME Bogotá forma parte de la red internacional BIME, cuyo primer eslabón, BIME Bilbao, nació en 2013 como punto de encuentro entre industria musical, tecnología e innovación. Desde 2022, su versión colombiana se ha desarrollado como un espacio autónomo, adaptado al ecosistema latinoamericano, aunque manteniendo su ADN de diálogo entre profesionales. Combinando conferencias, showcases y conciertos, el evento se ha posicionado como un nodo esencial para el intercambio entre España y LATAM. Este año BIME Bogotá se celebra del 6 al 9 de mayo.

Que parezca un accidente Que parezca un accidente - BIME Bogotá 2025 (Jornada 1) - 06/05/25 rne audio

'Que parezca un accidente' dedicará sus emisiones del 6, 7 y 8 de mayo, a partir de las 22:00 h, a explorar esta edición del Bime Bogotá. La cobertura continúa una tradición iniciada en 2022, cuando el programa acudió a la cita inaugural de este evento, que desde entonces ha crecido de manera exponencial. 'Que parezca un accidente' puede presumir de no haber faltado a ninguna edición de BIME Bogotá. En el pasado, el espacio nocturno de Radio 3 entrevistó a referentes del periodismo y/o del management como Lex Borrero o Leila Cobo. Por supuesto, este año no va a ser menos.

Que parezca un accidente Que parezca un accidente - BIME Bogotá 2025 (Jornada 2) - 07/05/25 rne audio

Los programas especiales incluirán entrevistas a actores de la industria —desde productores con trayectoria hasta gestores de plataformas digitales—, abordando temas como la transformación tecnológica en la distribución musical o el papel de los festivales como catalizadores culturales. También se contará con artistas, de ambos lados del charco, que participan en los conciertos del BIME Live, que compartirán con nosotros sus impresiones de esta nueva edición de este punto de encuentro entre España y LATAM.

Que parezca un accidente Que parezca un accidente - BIME BOGOTÁ 2025 (y III) - 08/05/25 rne audio

La presentación de estos especiales correrá a cargo del responsable de 'Que parezca un accidente', José Manuel Sebastián, al que se le unirá Leyre Guerrero, directora de 'Na na na'.