'Hoy empieza todo 1' desde el Auditorio Municipal de Ribeira, en A Coruña

El programa Hoy Empieza Todo 1 de Radio 3, dirigido por Irene Valiente, hará el viernes 9 de mayo un programa especial en directo desde el Auditorio Municipal de Ribeira (A Coruña), de la mano de la Fundación Paideia. Se llevará a cabo dentro de las jornadas Inter Ritmos, que versarán sobre emprendimiento y música de raíz. Dos horas repletas de música en directo con grupos como Tanxugueiras, Triángulo de Amor Bizarro, Catuxa Salom o Ferla Megía.

Una jornada cultural y musical que dará comienzo a las 7.00h de la mañana con la participación de Radio 3. Para asistir al programa en directo habrá que rellenar este formulario en la web de la Fundación Paideia; se podrá acceder de forma gratuita hasta completar aforo.

Acompáñanos el viernes 9 de mayo desde las 7:00 hasta las 9:00h de la mañana para disfrutar de una buena dosis de música en directo, entrevistas y contenidos culturales desde el Auditorio Municipal de Ribeira. ¡Vente con tu empanada de millo con berberecho en cuncha! Escúchanos y sintoniza el streaming desde la web o la aplicación de Radio 3.