Radio 3 en los Premios MIN 2025

El próximo martes 29 de abril, a partir de las 21.00h, Radio 3 ofrecerá en videostreaming la retransmisión en exclusiva de la ceremonia de entrega de los Premios MIN 2025, reconocidos como uno de los galardones más prestigiosos de la industria musical en España. Desde su creación en 2007, estos premios se han destacado por su compromiso con la innovación, la diversidad y la calidad artística, honrando a artistas, productores y sellos de todos los estilos que desafían los cánones comerciales y se centran, sobre todo, en la expresión artística más pura. Podrás seguirla a través de videostreaming a través de la web y App de Radio 3.

Desde las 22.00h te ofrecemos una cobertura de la ceremonia en un programa especial en Radio 3 con los comentarios de José Manuel Sebastián y Noe Ferrero. El programa se emitirá desde el Teatro Príncipe Pío de Madrid, lugar de celebración de la gala, y combinará la retransmisión de los momentos más destacados de la gala con entrevistas exclusivas a los ganadores, conexiones desde el backstage y análisis en tiempo real.

Os llevaremos la emoción de una noche dedicada a celebrar el talento independiente de nuestro país, precisamente uno de los campos en los que Radio 3 está a la vanguardia de manera indiscutible. De hecho, durante la retransmisión conoceremos al ganador del Premio Radio 3, el más codiciado de la noche, además de los demás galardonados con las codiciadas estatuillas.