Descubre la I edición de Muralla Indie

Los Conciertos de la Muralla, de Alcalá de Henares, tendrán su propio festival indie los días 12 y 13 de septiembre. La Muralla Indie se llevará a cabo dentro del marco del consolidado ciclo de conciertos que en el 2025 cumplirá su VIII edición. Con un cartel en el que destacan nombres como Siloé, Sidonie, Iván Ferreiro, Niña Polaca o Miss Caffeina, la Muralla Indie apuesta así por el indie nacional.

La Huerta del Obispo del Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal, nombrado Bien de Interés Cultural Patrimonio Histórico de España, será el enclave que acoja esta nueva cita festivalera.