Womad Cáceres 2025 presenta el cartel de su 32ª edición

Un año más, la cultura toma las calles, plazas y jardines de Cáceres del 8 al 11 de mayo. Durante cuatro días, los escenarios de la Plaza Mayor, la Plaza de San Jorge y la Plaza Santa María se llenarán de sonidos de diferentes rincones del mundo.

Una programación que, una vez más, pone en valor la diversidad musical con la presencia de más de 20 grupos que reúnen voces y ritmos de: República Democrática del Congo, Bélgica, Países Bajos, Indonesia, Francia, Portugal, Benín, Tanzania, Líbano, Siria, Colombia, Chile, Argentina, México y España.

Este año, el cartel contará entre sus actuaciones musicales con: EL GATO CON JOTAS, ÁNGELES TOLEDANO, BALOJI, ASINA ÖNDE, MUERDO, DOWDELIN, ANGÉLIQUE KIDJO, RUST, KUMBIA BORUKA, CANCHALERA, SANGUIJUELAS DEL GUADIANA,THE ZAWOSE QUEENS, ANA LUA CAIANO, NUSANTARA BEAT, ÁCIDO PANTERA Y ARP FRIQUE & THE PERPETUAL SINGERS.