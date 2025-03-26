Territorio 9 desde la I Feria del Cómic de Madrid en Matadero

Territorio 9, el espacio de Radio 3 para los cómics, los fanzines, la ilustración, los tatuajes y todo lo que se pueda dejar impreso, estará presente en la I Feria del Cómic de Madrid en Matadero. Este sábado 29 y el domingo 30 de marzo, entre las 16.00h y las 17.00h, el programa estará en directo desde la Casa del Lector de este espacio cultural.

Su director, Javier Alonso, charlará con los autores, los editores, los artistas y, por supuesto, con los lectores. Entrevistas, secciones y reportajes para conocer más de cerca un mundo lleno de historias que contar.

En la jornada del sábado 29 celebraremos los 25 años de 'Blacksad' con Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido, hablaremos con libreros especializados de Madrid y charlaremos con David Galán Galindo del segundo volumen de su libro 'Orígenes Secretos, Primera Aparición'.

El domingo 30 estarán con nosotros Isabel Duarte presentando 'Vulpes', Marta Altieri nos trae su 'Hotel Abuel' y haremos balance con la directora de la Feria, Elisa McCausland.

Acceso gratuito. Os esperamos.